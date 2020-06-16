راشفورد يطالب بوجبات مدرسية مجانية للطلاب في العطلة الصيفية

المصدر: لندن -أ.ف.ب

ناشد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، أمس، الحكومة البريطانية مواصلة تقديم وجبات مجانية لأطفال الأسر الفقيرة خلال العطلة الصيفية.

وقد تلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الإغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا، وكانت هذه الوجبات في معظم الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المحال التجارية الغذائية.

ويحق لنحو 1.3 مليون تلميذ محروم الحصول على وجبات مجانية، لكن الخطة في إنجلترا لن تستمر خلال العطلة، التي تبدأ في يوليو المقبل.

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