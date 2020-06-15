السوري عمر خريبين يثر الجدل بصورة غامضة وسط أزمة مع جمهور الهلال السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ربطت تقارير صحفية سعودية مؤخراً بين اللاعب السوري عمر خربين وإمكانية مغادرة فريق الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، إذ تعالت أصوات جماهير الهلال بضرورة استبدال اللاعب خصوصاً بعد الصورة التي نشرها اللاعب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات"، وعلق عليها: "حالتي صعبة".

وكان عمر خربين قد شارك مع فريقه هذا الموسم في 12 مباراة، ونجح في تسجيل أربعة أهداف الأمر الذي لا يرضي عشاق الهلال لدى مقارنتهم أداء خريبين بما يقدمه مهاجم غريمهم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأثارت الصورة الجدل بين متابعي اللاعب وربطوا ذلك بإمكانية رحيله عن الهلال، في الميركاتو الصيفي، بينما اعتبر آخرون أن خريبين يعبر عن شأن شخصي يخصه وتعليقه.

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