زيدان يوبخ لاعبي ريال مدريد في غرفة الملابس رغم الفوز على إيبار

المصدر: مدريد - د ب أ

وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اللوم للاعبيه، رغم فوز الفريق على إيبار 3 / 1 ، أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن زيدان وبخ لاعبيه بشدة على أداءهم خلال الشوط الثاني، وذلك في غرفة خلع الملابس بملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي أقيمت عليه المباراة، وهو ما لم يكن من عاداته أبدا.

وأضافت أن المدرب الفرنسي لم يكن سعيدا بتراجع التركيز لدى لاعبيه، وكذلك بعض التراخي في الأداء في الشوط الثاني، حيث قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"كل شيء في الشوط الأول كان جيدا حينما كنا متقدمين 3/ صفر، لذلك ربما تراخينا".

وتابعت أن زيدان لم يعبر عن غضبه خلال المؤتمر الصحافي، لكنه عبر عنه في غرفة خلع الملابس عقب المباراة.

وكان ريال مدريد فاز على إيبار 3 / 1 في المرحلة الثامنة والعشرين، لدى استئناف منافسات الدوري بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.

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