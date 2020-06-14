ميسي يقهر فترة التوقف ويسجل رقماً قياسياً جديداً

المصدر: أحمد طارق-دبي

واصل قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تدوين أرقامه القياسية بقميص البارسا، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما أحرز أمس هدفاً في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني عقب فترة التوقف، في مرمى ريال مايوركا.



وحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن ميسي يعد اللاعب الوحيد الذي سجل 20 هدفاً أو أكثر في مواسمه 12 الأخيرة في الدوري الإسباني.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز على ريال مايوركا 4-0 على ملعب سون مويكس، في إطار الأسبوع 28 بـ"الليغا".

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