الزمالك المصري يجدّد تعاقد الفرنسي كارتيرون

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد تعاقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون، لمدة موسم جديد.

وذكر نادي الزمالك، في بيان رسمي، أمس، أن مجلس الإدارة نجح في تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم واحد مع الفريق.

وأضاف: «نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي، وقدم معه الفريق أداء طيباً خلال الفترة الأخيرة».

وكان المشرف العام على الكرة، أمير مرتضى، قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد.

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