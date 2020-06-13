مونشنغلادباخ مصدوم من التعليقات العنصرية لبعض مشجعيه

المصدر: برلين - أ.ف.ب

صُدِمَ بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بكثرة التعليقات العنصرية التي اجتاحت موقعه الرسمي وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتراضاً على تضامنه مع حركة «بلاك لايفز ماتر»، التي انطلقت عقب مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

وقال مونشنغلادباخ: «نشرنا مقطع فيديو ضد العنصرية، بالاشتراك مع بوروسيا دورتموند وشالكه وكولن. ما عانيناه منذ حينها جراء التعليقات، يتركنا مصدومين».

وكان المهاجم الفرنسي لمونشنغلادباخ ماركوس تورام أول لاعب يركع على ركبته استنكاراً لمقتل فلويد في 25 الشهر الماضي، ويبدو أن تضامن النادي مع ما قام به لاعبه، لم يرقَ لبعض مشجعيه الذين ردوا على ذلك بتعليقات عنصرية دفعت بالنادي الى التحرك «من أجل تنظيف من التعليقات العنصرية، البغيضة».

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