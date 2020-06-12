مباراة خماسي مخالفة للحجر الصحي تتسبب بخسارة لاعبين في الزمالك 600 ألف جنيه

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب لاعب الزمالك السابق أسامة حسن في حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين بعدما نشر على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة أثارت الكثير من المشاكل لمن ظهر فيها، بعد أن تجمع أكثر من 20 لاعباً ومدرباً مصرياً للعب مباراة كرة قدم خماسي في إحدى الملاعب مما يعد مخالفة للإجراءات الإحترازية المتبعة التي توصي بالابتعاد عن التجمعات.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على حسابه في "فيسبوك": "إنه بصدد توقيع غرامة مالية على الثنائي محمد عنتر ومحمود حمدي "الونش" لاعبا الفريق بسبب خوض مباراة كرة قدم خماسي في أحد التجمعات"، موضحاً: "سيتم تغريم كلا اللاعبين 600 ألف جنيه".

وكان لاعب الزمالك السابق نشر صورة لمباراة كرة قدم خماسية شارك فيها كلاً من محمد شريف (لاعب إنبي المعار من الأهلي) ومحمود دونغا وأحمد مدبولي (لاعبا الإسماعيلي) وهشام محمد (لاعب الاتحاد السكندري) ومحمد عنتر ومحمود الونش (لاعبا الزمالك) والمهدي سليمان (حارس مرمى بيراميدز)، بالإضافة إلى حسام غالي (مدير الكرة بالجونة) وهاني سعيد (المدير الرياضي ببيراميدز)، كما تواجد في الصورة المطرب المصري محمد حماقي.

وكانت الصورة قبل خوض إحدى المباريات الخماسية، وذلك على الرغم من حظر مثل هذه التجمعات الرياضية في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته، قال أسامة حسن: “الحياة في مصر لازم تعود بالتدريج، ودي حاجة إيجابية بدليل الشهر العقاري فاتح والمرور، واستوديوهات تصوير المسلسلات”، وأضاف: "ليه الناس عاوزة تعطل عودة الحياة الطبيعية، كل واحد فينا بيعمل مسحة قبل الحضور، للتأكد من سلامته، ومنعنا قفشة وشيكابالا وكهربا من اللعب معانا، لأنهم لم يقوموا بعمل المسحة".

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