السعودية تقرر استئناف النشاط الكروي.. وزيادة عدد التبديلات

المصدر: وكالات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس استئناف الموسم الرياضي 2019-2020 المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في الرابع من أغسطس المقبل بعد التنسيق مع رابطة المحترفين لتحديد مواعيد استئناف بطولتي المحترفين والدرجة الاولى.

واعتمد الاتحاد السعودي خلال اجتماعه زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة حسب التعديلات الجديدة المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

وقال الاتحاد السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ثمن الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، واعتبر ان هذه الجهود ما هي الا تأكيد على حرص الحكومة على سلامة الجميع".

وأضاف: "تابع اتحاد الكرة مستجدات الوضع الصحي مع الجهات المختصة منذ اعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 مارس الماضي، بدعم من وزير الرياضة الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي سخر كافة الوسائل لتقديم الدعم لاتحاد كرة القدم خلال فترة الجائحة".

وتابع "بناء على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر الى المواعيد المحددة من الاتحاد الأسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كاس العالم 2022، سيتم التنسيق مع الاندية لعودة التدريبات بداية من 21 يونيو الجاري، وذلك استعدادا لاستكمال الوسم الرياضي وفق بروتوكول طبي واجراءات احترازية مشددة".

وقرر الاتحاد استئناف دوري الدرجة الثانية لتحديد البطل والصاعدين والهابطين حسب لائحة المسابقات، فيما تقرر عدم استكمال تصفيات الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية مع صعود الاندية الثمانية المتنافسة وزيادة اندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل من 24 الى 28 فريقا".

أعلنت وزارة الرياضة السعودية وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID - 19)، عن رفع تعليق النشاط الرياضي اعتباراً من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت قبل بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلنت أن "على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس المقبل مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف بيان للوزارة على حسابها في "تويتر": "ستقوم الوزارة وبالتنسيق مع اللجنة الاولمبية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الاجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والاشراف عليها وحرصا على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية".

واوضح البيان أن وزير الرياضة: "أصدر قرارا بتشكيل لجنة تقوم بالاشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد واتخاذ اي اجراءات لازمة في حينها حفاظا على سلامة كافة الرياضيين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news