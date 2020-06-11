مفاجأة.. محمد صلاح يدفع وقود السيارات لعدد من سكان مدينة ليفربول

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة ليفربول "إيكو" أن النجم المصري محمد صلاح قام بدفع قيمة تعبئة الوقود لسيارات عدد من سكان مدينة ليفربول، أثناء تصادف وجودهم معه في إحدى محطات الوقود بالمدينة.

وأوضحت أن أحد مشجعي ليفربول كشف عن لفتة رائعة من هداف "الريدز" مع بعض سكان المدينة، إذ نشر تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، وقال فيها إنه تصادف وجوده في محطة وقود، وجد بها محمد صلاح عقب مران ليفربول.

وأضاف: "اللاعب المصري قام بدفع قيمة كل الوقود الذي تم تعبئته لكل المتواجدين"، بينما نشر صورة محمد صلاح أثناء وقوفه في محطة الوقود أمام سيارته الخاصة من نوع "بنتلي".

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