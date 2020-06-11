الاتحاد السعودي لكرة القدم يحسم مصير بطولاته اليوم

المصدر: الرياض - د.ب.أ

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع، اليوم، لتحديد وحسم مستقبل بطولاته، بعد التوقف الذي طالها بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، مساء أول من أمس، أن قرار اتحاد كرة القدم سيكون مرتبطاً بتقييم وزارة الصحة وتوجيهات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأشارت «الشرق الأوسط» إلى أن احتمال إلغاء المنافسات يبدو قائماً، بسبب تزايد أعداد الحالات في الفترة الحالية، ما يشكل صعوبة لعودة المنافسات التي كانت قريبة جداً في الفترة الماضية من قرار الاستئناف في منتصف أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news