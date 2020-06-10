مدرب أهلاوي: لن أعمل في الزمالك "حتى لو مش لاقي آكل"

المصدر: أحمد طارق-دبي

استبعد مدرب حراس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق، أحمد ناجي فكرة العمل داخل أسوار نادي الزمالك، الغريم التلقليدي للنادي الأهلي.



وقال ناجي لقناة أون تايم سبورتس 2: "أنا لن أعمل في الزمالك، إذ أنه به أولاده، ولماذا سأعمل مع كوبر في الزمالك؟ لست مهيئا نفسيا لذلك".



وأضاف: "مش هشتغل في الزمالك حتى لو "مش لاقي آكل"، بينما أشاد بحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، وقال: "لو عاد بي الزمن، لقاتلت على استمرار الشناوي في الأهلي وألا يرحل في المرة الأولى".

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