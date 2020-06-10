بالفيديو.. لقطات مثيرة للجدل تظهر نقش إسم ليفربول على كأس الدوري الممتاز قبل استئناف الموسم

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم أن إسم نادي ليفربول تم نقشه على كأس الدوري الممتاز الإنجليزي، قبل استئناف الموسم خلال أيام قليلة فقط، لكنها أشارت إلى أن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قد لا يكون حقيقيا.

ويتصدر ليفربول الدوري بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مان سيتي، ولم يعد في حاجة سوى لنقاط بسيطة جدا لحسم اللقب الذي يطارده منذ 30 سنة.

ويحتاج ليفربول عمليا إلى انتصارين فقط ليتوج رسميا، من أصل 9 مباريات متبقية. ويظهر الفيديو المسرب أن مسؤولي الرابطة، لم ينتظروا حتى انتهاء الموسم، فقاموا بنقش إسم البطل مسبقا.

وقالت الصحيفة إن عملية النقش تبدو متقنة وأقرب للحقيقة، إلا أنها أكدت أن الامر غير واضح، لكنها قالت إن لا أحد سيعترض على ذلك إن تم، كون الامور حسمت أصلا، ولا مجال إلا لتتويج ليفربول.

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