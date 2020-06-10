الاتحاد السكندري يدخل بالخطأ في أزمة الأهلي المصري ومرتضى منصور

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دخل نادي الاتحاد السكندري في مصر بشكل غير مقصود في أزمة النادي الأهلي مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو ما فهم من حديث مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، في حديثه لقناة الأهلي منذ يومين واتهم فيها الأندية التي تريد إلغاء الدوري لمصالح شخصية.

وكان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ قد قال على شاشة قناة الأهلي، إن هناك نادياً يحارب على إلغاء بطولة الدوري المصري بحجة فيروس كورونا ولكن في ذات الوقت يوافق على استكمال بطولة السلة لأنه يتصدر جدول الترتيب، ويذكر أن نادي الاتحاد السكندري يتصدر ترتيب دوري كرة السلة ويأتي خلفه الجزيرة، ويحل الأهلي في المركز الثالث.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد محمد مصيلحي يتزعم الأندية التي تطالب بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز بداعي انتشار فيروس كورونا، ورداً عما نشر على لسان مدير الكرة، أصدرت قناة النادي الأهلي بياناً عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وضح فيه النادي سوء التفاهم.

وقال البيان:" الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، يؤكد على احترامه وتقديره الكامل لنادي الاتحاد السكندري وجماهير ورئيسه محمد مصيلحي ومجلس إدارة النادي بالكامل، ويؤكد عبد الحفيظ أنه لم يقصد نادي الاتحاد من قريب أو بعيد أثناء ظهوره على شاشة قناة النادي الأهلي في حلقة ملك وكتابة بالأمس، بعدما أساء البعض فهم جانب من تصريحاته، خصوضا وأن المقصود منها ليس نادي الاتحاد”.



ونفى عبد الحفيظ تماما، أن يكون نادي الاتحاد طرفا في أي أزمة، مشددا على مدى اعتزازه بمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، لافتا إلى أن العلاقة بين الطرفين يسودها الاحترام المتبادل، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن العلاقة بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد مصيلحي، تفوق الاحترام، ولا مجال للاختلاف على ذلك نهائيا.

وقال عبد الحفيظ: "لم ولن أوجه أي إساءة إلى نادي الاتحاد السكندري، فنحن نرتبط بعلاقة وطيدة على مر العصور".

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