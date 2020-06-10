نادي سعودي يوضح موقفه من ضم نجم الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على أزمة قائد الأهلي التاريخي حسام عاشور والذي قرر النادي الأهلي حرمانه من كافة الامتيازات التي كان منحها له عقب اعتزاله، بعد ظهوره في فيديو عقب الأزمة التي حدثت بين مجلس إدارة النادي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وكان حسام عاشور قد صور فيديو وضح فيه موقفه من الاعتزال ووجه الشكر إلى تركي آل الشيخ كونه لم يخلف وعده، كما قرر عدم الاعتزال والبقاء في الملاعب، وأوضح أنه يملك عرضين أحدهما من السعودية والأخر من البرتغال ويدرس الخيار الأمثل.

وكشفت تقارير صحفية عن ربط بين حسام عاشور ونادي الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن نادي أوضح موقفة عما تردد حول رغبته في التعاقد مع قائد الأهلي.

وقال المشرف على فريقا لكرة في نادي الوحدة توفيق تونسي، لموقع “سعودية سبورت، إن ما تردد بشأن الرغبة في التعاقد مع حسام عاشور غير صحيح، ولا يوجد أي تفكير في لاعب الأهلي.

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