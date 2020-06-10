إدارة الريال غاضبة من يوفيتش بسبب «حفلة شواء»

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أثار مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش (22 عاماً) غضب ناديه مجدداً، من خلال مغامرات جديدة، حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء «كورونا».

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية على موقعها الإلكتروني، أن اللاعب شارك في حفل شواء، واحتفل مع أصدقائه من دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه، كما ظهر في خلفية الصورة عدد آخر من الأصدقاء، وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من «إنستغرام»، لكن «أس» نشرت الصورة.

وفي إسبانيا، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى 10 أشخاص، ما يعني أن الحفل نفسه لم يكن أمراً مخالفاً للقوانين والقواعد.

لكن المشكلة كانت في سلوك يوفيتش نفسه، الذي عانى أخيراً من الإصابة، وانتقد الريال نشر اللاعب لهذه الصور في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي، بجانب شدّ قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء. وكان يوفيتش نال انتقادات سابقاً بسبب رحلة إلى صربيا انتهك خلالها قواعد الحجر الصحي.

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