الاتحاد الأميركي للتنس يلغي 110 وظائف بسبب «كورونا»

المصدر: وكالات

كشف اتحاد التنس الأميركي عن إلغاء 110 وظائف، وإقفال مكتبه في مدينة وايت بلاينز في ولاية نيويورك، بسبب التبعات المالية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال المدير التنفيذي للاتحاد مايكل داوز أمس: نحن أمام فرصة لإعادة التفكير بهيكلية المنظمة لتخدم بشكل أفضل مجتمع كرة التنس في الولايات المتحدة. هذه الهيكلية الجديدة ستتيح للاتحاد أن يكون أكثر مرونة، ويحقق عائدات أكبر، مع التقرب من لاعبي المستوى المحلي.

وتابع: لسوء الحظ، هذه الأيام صعبة للعديد من أفراد عائلة الاتحاد الأميركي، الذين سيتأثرون بإجراء خفض عدد الموظفين في الهيئة، وأريد ان أتوجه بالشكر لكل موظف على تفانيه من أجلها.

وأوضح في بيان صحافي أن القرار الذي اتخذه كان ضروريا لمواجهة التبعات المالية لأزمة (كوفيد-19)، ولضمان أن تبقى درة تاج الدورات التي ينظمها، فلاشينغ ميدوز، رابعة بطولات الغراند سلام، من أبرز المواعيد على الجدول السنوي لمنافسات لعبة الكرة الصفراء.

وأشار الاتحاد الى ان إلغاء الوظائف الـ110، أي نحو 20 بالمئة من قوته العاملة، وخفض رواتب المسؤولين الكبار فيه، سيؤدي إلى توفير أكثر من 20 مليون دولار من ميزانيته. وأثّرت جائحة (كوفيد-19) على كرة المضرب مثل معظم المجالات الرياضية حول العالم. وعلقت منافسات اللعبة اعتبارا من مارس الماضي، حتى موعد مبدئي هو أواخر يوليو. ويتوقع ان يحسم الاتحاد الأميركي مصير بطولة فلاشينغ ميدوز 2020 بحلول نهاية يونيو الحالي.

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