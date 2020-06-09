محمد صلاح يحتفل بهاتفه الجديد من شركة صينية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، أحدث صوره على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر وهو يحتفل بهاتفه المحمول الجديد، من شركة صينية كان قد تعاقد معها مؤخراً. وكان صلاح قد أثار الجدل بغيابه عن لقاء فريقه الودي الأخير بسبب إصابة في قدم الرجل، ما أثار الشكوك حول موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه في أول مباراة له بعد عودة الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون.

وتوصلت شركة "أوبو الصينية" إلى اتفاق مع نجم الكرة المصرية محمد صلاح، حيث اختارته سفيراً لعلامتها التجارية، في مارس الماضي، بمناسبة إطلاق أحدث هواتفها "رينو3 برو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ذلك التوقيت.

ونشر اللاعب المصري صورة له وهو داخل منزله، ويحمل هاتفه الجديد من علامة أوبو الصينية معلقاً "الهاتف وصل"، مع وضع علامة الوجه الضاحك، والذي يرمز إلى سعادته بالهاتف الجديد.

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