مهاجم سابق في الدوري المصري يبكي ويتألم عندما يتألق محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مهاجم فريق سموحة المصري سابقاً، الغاني غودوين أترام، عن أنه يبكي ويتألم كلما رأى نجم فريق ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح يتألق في الملاعب الإنجليزية والأوروبية. وقال أترام لشبكة "موقع غانا" إنه لعب ضد صلاح حين كان الأخير لاعبا في المقاولون العرب بالدوري المصري في بداية مشوار النجم المصري، وأن سبب ألمه لاعب آخر لعب إلى جوارهما واعتبره أفضل في الإمكانات الفنية من صلاح، وهو الغاني أفوم، الذي انتهى به المطاف لمشوار احترافي متواضع، حيث يلعب حاليا في الدوري الفلنلندي، بخلاف صلاح.

ولعب أترام لسموحة من 2010 إلى 2012، قبل الانتقال إلى نادي هجر في الدوري السعودي. وقال: أجلس هنا، وأصرخ بل وأذرف بالدموع، كلما تألق محمد صلاح في أوروبا وحقق المزيد من الإنجازات وليس صامويل أفوم. وقال أترام، إن أفوم كان مهاجما مميزا جدا، لكن لم يجد من ينصحه بخصوص مستقبله، حيث انتقل من "هارتس أوف أوك" في 2010 إلى سموحة، قبل الانتقال إلى "يونغ بويز" في الدوري السويسري عام 2013، ثم عاد أفوم إلى الدوري المصري للعب في وادي دجلة سنة 2016، وبعدها انتقل إلى الدوري الصربي ثم الفنلندي حاليا مع فريق إيلفيس.

وأضف ترام: لم يكن هناك من ينصحه حول مستقبله، كان لاعبا رائعا، بل ويتدرب في أيام إجازته، لذلك عندما أصبح محمد صلاح متألقًا، أتساءل كيف يمكنه أن يكون في تلك المكانة. في كرة القدم من الجيد أن يكون لديك أصدقاء يقومون بتحفيزك وإعطاءك النصائح الكفاية من أجل النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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