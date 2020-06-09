نجم ريال مدريد يغضب إدارة النادي بسبب "حفلة شواء"

أثار نجم فريق ريال مديد الإسباني لكرة القدم، الصربي لوكا يوفيتش (22 عاما) غضب ناديه مجددا من خلال مغامرات جديدة حيث انتهك اللاعب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن اللاعب شارك في حفل شواء، واحتفل مع أصدقائه دون الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي المقررة.

وكان اللاعب نشر في البداية صورة له يظهر فيها عاري الصدر إلى جوار أحد الأصدقاء ويضع يده على كتفه. كما ظهر في خلفية الصورة عددا آخر من الأصدقاء. وحذف اللاعب الصورة بعد ذلك من "انستجرام" ولكن "آس" نشرت الصورة.

وفي إسبانيا، يتم السماح الآن بتجمع قد يصل إلى عشرة أشخاص، ما يعني أن الحفل نفسه لم يكن أمرا مخالفا للقوانين والقواعد. ولكن المشكلة كانت في سلوك جوفيتش نفسه والذي عانى مؤخرا من الإصابة. وانتقد الريال نشر اللاعب لهذه الصور في ظل عدم التزامه بالتباعد الاجتماعي مع أصدقائه، إضافة إلى أنه، كما يتضح من الصورة، شد قدمه في جهاز تقويمي مخالف لتوصيات الأطباء. وكان يوفيتش نال انتقادات سابقا بسبب رحلة إلى صربيا انتهك خلالها قواعد الحجر الصحي.

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