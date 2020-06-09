الصين توقف 6 لاعبين انتهكوا قواعد «كوفيد ـ 19»

المصدر: شنغهاي - أ.ف.ب

عوقب ستة لاعبين من منتخب الصين تحت 19 عاماً في كرة القدم بالإيقاف لمدة ستة أشهر، لمخالفتهم قواعد الوقاية من فيروس كورونا من أجل احتساء الكحول في وقت متأخر من الليل.

وقرر الاتحاد الصيني إيقاف اللاعبين الستة حتى نهاية نوفمبر، وفرضت عليهم عقوبات من قبل أنديتهم، بعدما تبين أنهم غادروا معسكر المنتخب من دون إذن.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن الاتحاد الصيني: «لقد كان انتهاكاً خطراً للوائح مكافحة الوباء، وأثر سلباً في الفريق بأكمله».

وسيُمنع اللاعبون من جميع المباريات التي ينظمها اتحاد الكرة حتى 30 نوفمبر، ولن يُسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب الوطني على أي مستوى خلال تلك الفترة.

وقال بطل الدوري الصيني الممتاز السابق شنغهاي سيبغ إنه قرر تعليق رواتب ثلاثة من لاعبيه بسبب هذه المخالفة التي أجبرت اللاعبين الستة على كتابة مقالات نقد ذاتي.

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