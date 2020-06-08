إصابة محمد صلاح وغموض حول إمكانية غيابه عن تتويج ليفربول بالدوري

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أن النجم محمد صلاح تعرض لإصابة بكدمة أبعدته عن المباراة الودية التي أجراها الجهاز الفني لنادي ليفربول بين لاعبي الفريق.



وقالت الصحيفة اليوم الاثنين: "من المحتمل أن تكون الكدمة التي أصيب بها هداف (الريدز) بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها".



يذكر أن ليفربول سيلعب ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة الـ 29 من الدوري، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ يستعد "الريدز" للتتويج بلقب الدوري للمرة الـ 19 في تاريخه.

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