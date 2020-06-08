حبس مدير نادٍ ووكيل لاعبين في شبهة التلاعب بنتائج مباريات دوري عربي

المصدر: وكالات

قضت محكمة جزائرية بحبس مدير نادي وفاق سطيف ووكيل لاعبين حتى نهاية التحقيق الجاري في شبهة التلاعب بنتائج مباريات كرة قدم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم حبس المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية، ووكيل اللاعبين نسيم سعداوي، بعد الاستماع لأقوالهما وتوجيه الاتهام لهما من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمـد بوسط العاصمة الجزائرية أمس.

وبدأ التحقيق منتصف مايو بعد انتشار تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الرجلين يتحدثان فيها عن ترتيب نتائج مباريات الدوري. وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الشباب والرياضة بإيداع شكوى ضد مجهول.

ووجهت لنسيم سعداوي تهم «المساس بحرية الأشخاص» و«التشهير» و«تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص»، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات، بحسب الوكالة الرسمية.

وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق، قال سعداوي إنه «يجهل» منع تسجيل المكالمات الهاتفية بموجب القوانين المحلية، مؤكداً أن هدفه «من تسجيل المكالمة هو حماية نفسه وإثبات براءته في هذه المساومة».

من جهته، أكد حلفاية ان «التسجيل مُفبرك»، بحسب الوكالة.

ومثُل أمام قاضي التحقيق أيضا رئيس نادي اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية.

وسبق أن ظهر اسم نادي وفاق سطيف، الفائز بلقب الدوري الجزائري ثماني مرات، في قضية رهانات وترتيب مباريات في مايو 2019 بعد حبس شخصين في فرنسا.



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