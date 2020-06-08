محمد صلاح: فترة التوقف ستزيد العمر الافتراضي للرياضيين مستقبلاً

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف الطبيب الاستشاري ورئيس وحدة القلب في مستشفي كلباء وأستاذ القلب بجامعة قناة السويس الدكتور المصري محمد صلاح، أن فترة التوقف عن ممارسة الرياضة في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا لا تخلو من الفوائد، مشيراً إلى أنها تطيل من العمر الافتراضي للرياضيين مستقبلاً، على حد تعبيره. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فترة التوقف الإجبارية فيها فوائد صحية، وليس كما هو متداول بأن ذلك سيؤدي إلى هبوط في اللياقة البدنية لا يمكن تعويضه لاحقاً، أو أنه سيعرض اللاعبين للإصابة»، مشدداً على أن «جسم الإنسان بحاجة دائماً إلى الراحة التي يفتقدها عدد غير قليل من الرياضيين، خصوصاً الملتزمين بالمنافسات الرياضية».

وأضاف «يجب أن تكون العودة إلى ممارسة الرياضة بشكل تدريجي، خصوصاً في جانب الحمل التدريبي، وأن تكون السباحة والتمرينات السويدية والجري الخفيف مقدمة لذلك، فمن الناحية الطبية فإن عضلة القلب ستزداد كفاءة مع العودة التدريجية للرياضة وتصبح مهيّأة للأحمال التدريبية الثقيلة، ما يجعل الرياضي في لياقة بدنية عالية، وهذا يؤدي إلى تكملة ما تبقى من الموسم الرياضي أو الاستعداد للموسم اللاحق بقوة ومن غير إصابات أو إجهاد عضلي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news