سوار إلكتروني لتعقب تحركات لاعبي كرة السلة في ألمانيا

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

طلب المسؤولون عن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة السلة من لاعبي الفرق الذين تم تجميعهم في ميونيخ لإنهاء البطولة خلف أبواب موصدة، ارتداء سوار تعقب في إطار البروتوكول الصحي الهادف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح المسؤول عن الإجراءات الصحية الخاصة بالبطولة الدكتور فلوريان كاينتسينغر، للمحطة التلفزيونية الرياضية «ماغنتا سبورت» أنه: «إذا كان اختبار لاعب أو عضو في الطاقم إيجابياً، فيمكننا استخدام هذه البيانات لمعرفة من كان على اتصال به خلال الـ48 ساعة الماضية». وتابع: «لقد طبّقنا هذه التكنولوجيا كوسيلة احتياطية لأسوأ السيناريوهات». وأكد المدير المسؤول عن كرة السلة في بايرن ميونيخ، ماركو باسيتش، أنه سيتم «حث اللاعبين بشدة» على ارتداء السوار، لكنه لن يجبرهم على فعل ذلك.

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