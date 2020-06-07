تعرف إلى الموعد النهائي لعودة الدوريات الأوروبية الكبرى بعد "كورونا"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ينتظر جمهور وعشاق كرة القدم عودة مباريات الدوريات الكبرى بعد نجاح تجربة الدوري الألماني والذي ربما لا يحظى بنفس شعبية الدوري الإنجليزي أو الأسباني والإيطالي، ولكن بالرغم من ذلك حقق أرقاماً قياسية مع عودة مبارياته وهو نتيجة ايجابية لتوقف كرة القدم في العالم لأكثر من 3 شهور.

اتخذت بعد البطولات الأوروبية الطريق السهل ودون الدخول في مغامرات فقررت إنهاء بطولاتها مثل الدوري الفرنسي والبلجيكي، بينما تمسكت أكبر ثلاثة دوريات في أوروبا بمحاولة العودة لتنجح في ذلك، حيث لم يفصلنا سوى أربعة أيام فقط عن عودة الدوري الأسباني مرة أخرى.

وكان الدوري الألماني قد عاد في 16 مايو الماضي، ومن المخطط أن يختتم الدوري القريب من بايرن ميونيخ، يوم 27 يونيو المقبل، أي قبل شهر كامل من موعد انتهاء الدوريات الكبرى الأخرى.

البداية ستكون من إسبانيا حيث أعلنت رابطة الدوري الإسباني عودة المنافسات مساء الخميس 11 يونيو الجاري، بلقاء الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس، وسيلتقي في الجولة 28 ريال مدريد بضيفه المتواضع إيبار، بينما سيسافر برشلونة إلى جزيرة مايوركا للقاء

فريقها هناك، ولم تتحدد معالم موعد إقامة نهائي كأس الملك، بين الغريمين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، بسبب رفض الفريقين إقامة النهائي المرتقب من دون حضور جمهورهما.

أما الدوري الإنجليزي سيعود بشكل رسمي، مساء الأربعاء 17 يونيو الجاري، بلقائين مؤجلين، بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وستنطلق الجولة 30 من منافسات الدوري، يوم السبت 20 يونيو، بعشر مواجهات، أبرزها ديربي ميرسيسايد، بين ليفربول وإيفرتون، ومن المخطط أن يسدل الستار على البريميرليغ، يوم 25 يوليو، على أن تقام بعدها في 1 أغسطس، المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإيطالي الذي توقف مبكراً بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير فقد حددت الحكومة الإيطالية يوم 20 يونيو، موعدا لاستكماله، بخوض الجولة 27، حيث سيستضيف بولونيا فريق يوفنتوس المتصدر، بينما يواجه ملاحقه لاتسيو تحديا صعبا أمام أتالانتا، ولم تكشف إيطاليا عن موعد انتهاء الدوري، ولكنها أعلنت عن إقامة مباراتي نصف نهائي الكأس، ثم المباراة النهائية، يومي 13 و17 يونيو المقبلين، بهدف إنهاء مسابقة الكأس قبل عودة الدوري.

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