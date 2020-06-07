نجل أحمد شوبير يسخر من مرتضى منصور.. "رقم 5 بيضحكك"

المصدر: أحمد طارق-دبي

رد حارس مرمى الأهلي الشاب، مصطفى أحمد شوبير، بطريقة ساخرة على تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور، التي قال فيها إن الأول يحصل على راتب سنوي يبلغ خمسة ملايين جنيه مصري.

ونشر نجل الحارس الدولي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو من فيلم «آسف على الإزعاج» للفنان أحمد حلمي، أثناء قول الأخير جملة: "رقم 5 بيضحكك".

وكان مرتضى منصور قد قال في تصريحات على قناة الزمالك إن مصطفى أحمد شوبير يحصل على مقابل مادي كبير يبلغ 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد منتقداً إدارة الأهلي على مجاملة نجل حارس الفريق السابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news