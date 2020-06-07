القبض على سارق منزل رياض محرز

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن الشرطة قبضت على سارق منزل النجم الجزائري، ولاعب مانشستر سيتي، رياض محرز.

كان المنزل تعرض لسرقة كبيرة الأسبوع الماضي، وتعدت المسروقات مبلغ مليون ونصف يورو، من بينهم ساعات ثمينة قدرت بـ 500 ألف جنيه إسترليني.

ونقلت الصحيفة تصريحات متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية في وقت ماضي، حيث قال: "في حوالي الساعة الخامسة من 24 أبريل، أفاد استدعاء للشرطة بأن 4 شقق منفصلة تعرضت للسطو في وسط المدينة".

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