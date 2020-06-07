كورونا يتسلل إلى النادي الأهلي المصري مجدداً

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع "بطولات" المصري عن إصابة ثانية بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل النادي الأهلي منذ بداية الجائحة التي أوقفت النشاط الرياضي منتصف مارس الماضي.

وقال الموقع: أن "المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد 2001، ممدوح عبيد مصاب بفيروس كورونا بعد أن كانت العينة التي أجراها أمس السبت إيجابية، وهو ما جعل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم تتواصل مع المدرب والجهاز الطبي لفريق الشباب بالأهلي للاطمئنان عليه".

وكانت الإصابة الأولى داخل النادي لرئيس الجهاز الفني لألعاب الماء وائل عزت.

يذكر أن كورونا اقتحم أسوار الأندية المصرية بظهور أكثر من حالة بين العاملين والموظفين واللاعبين والمدربين، وطالت أندية الزمالك والاسماعيلي أيضاً، كما تعرضت أسر لاعبين للفيروس يتقدمهم نجم الأهلي المنتقل إلى بيراميدز أحمد فتحي الذي تأكد إصابة زوجته وبناته بالفيروس.

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