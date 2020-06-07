10 صفقات بارزة راوحت مكانها وفشل برشلونة في إتمامها

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعادت صفقة الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنترميلان الإيطالي، ذكريات جمهور برشلونة عن عدد كبير من الصفقات للاعبين بارزين، أخذت حيزاً كبيراً من الأحاديث الإعلامية، إلا أنها لم تر النور في النهاية. وبعد أن راجت أخبار غير رسمية عن اكتمال الصفقة مقابل 110 ملايين يورو بدعم من ليونيل ميسي، عادت الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، التي أشارت إلى خلافات لم تحل حول الصفقة، وأنها قد لا تنتهي بانتقال لاوتارو إلى القلعة الكاتالونية. وتالياً 10 أسماء بارزة حاول جاهداً برشلونة التعاقد معها دون أن ينجح في ذلك، منهم استعادة نجمه السابق نيمار.

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