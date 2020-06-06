ماذا يفعل محمد صلاح.. حتى في زمن كورونا يواصل الإبداع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ينتظر فريق ليفربول الإنجليزي عودة مباريات الدوري بفارغ الصبر حتى يتسنى للفريق الاقتراب أكثر من تحقيق لقب غائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، كما ينتظر الفرعون المصري محمد صلاح البطولة في تحدي شخصي جديد بالنسبة له حيث ينافس على صدارة هدافي البطولة للعام الثالث على التوالي.

محمد صلاح يبحث دائماً عن الانجازات والأرقام الشخصية بجانب تألقه، وتحقيق لقب هداف الدوري بالنسبة له هذا الموسم يعتبر تحدي كبير حيث سيتوج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وهو بالتأكيد انجاز قليل ما يحدث في البطولات الخمسة الكبرى

ينافس محمد صلاح على لقب صدارة الهدافين لكنه يحتل المركز الثالث برفقة الهداف الأرجنتيني أغويرو، ولكلاً منهم 16 هدف، بينما يأتي في الصدارة لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، برصيد 19 هدف، وفي المركز الثاني أوباميانغ لاعب أرسنال برصيد 17 هدفاً.

فريق ليفربول يحتاج إلى 6 نقاط ليتوج رسمياً باللقب وهو ما يجعل اللاعب المصري بعد ذلك يتفرغ في باقي المباريات لتحقيق حلم جديد يرد به على كل الانتقادات التي تعرض لها.

كما حل النجم المصري محمد صلاح في المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، منذ موسم 2017 – 2018 وحتى توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلف أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما اشترك في 94 هدفاً، وجاء هداف لاتسيو الإيطالى شيرو إيموبيلى فى المركز الثالث بالقائمة بعدما سجل وصنع 93 هدفا.

وتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأكثر اشتراكاً في الأهداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث شارك في 126 هدفاً مع نادى برشلونة بمسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، منذ انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر لصفوف ليفربول الإنجليزي قادماً من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

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