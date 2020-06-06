كريستيانو رونالدو يظهر في شخصية علاء الدين الكرتونية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ظهوره المميز في فترة الحجر المنزلي، وهذه المرة تقمص دور شخصية علاء الدين الكرتونية حيث أرتدى لباسه الشهير في أفلام الأطفال.

وكان كريستيانو رونالدو قد ظهر الفترة الماضية بمواقف مختلفة منها وهو يحارب السمنة كما أعلن عن افتتاح مشروعه الرياضي الجديد والعديد من المواقف الغريبة كما خرق الحجر المنزلي في البرتغال عندما تدرب بمفرده في ملعب ماديرا.

ونشر اللاعب اليوم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، صورة ظهر فيها وعائلته متنكرين، كل منهم بشخصية كرتونية وخيالية شهيرة، واختار النجم البرتغالي تقمص شخصية علاء الدين الكرتونية وارتداء لباسه الشهير.

وتأتي مناسبة الصورة للاحتفال بعيد ميلاد طفليه التوأم إيفا وماتيو الثالث، وقال رونالدو على حسابه: "كل عام وأنتما بخير طفلاي الحبيبان إيفا وماتيو.. نحن نحبكما حتى نهاية العمر".

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