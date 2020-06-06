مشاركة الهلال والنصر والوحدة والأهلي في دوري أبطال آسيا حال إلغاء الدوري السعودي

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن أندية الهلال والنصر والوحدة والأهلي ستشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا حال قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء النسخة الحالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن الفرق الثلاثة الأولى بجدول ترتيب الدوري السعودي المعلق حاليا بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، ستتأهل مباشرة للبطولة الآسيوية على أن يخوض الأهلي الدور التمهيدي بصفته صاحب المركز الرابع.

ويتحتم على الفرق الأربعة الحصول على الرخصة الآسيوية كشرط أساسي للمشاركة في النسخة 2021 من دوري الأبطال، في حال عدم استئناف الدوري وبعد موافقة المكتب التنفيذي على المقترح.

وقال الأردني منعم فاخوري المراقب الدولي المعتمد من الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية" إن المكتب التنفيذي سيصدر الأسبوع المقبل بيانا توضيحيا ، وآلية المشاركة في نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي للفرق التي تم إلغاء مسابقات بلادها (الدوري أو الكأس أو كلاهما).

وأضاف "هذا المقترح تحت الدراسة، لا يوجد في الوقت الحالي تأكيد عن آلية مشاركة الأندية التي تلغى دوريات بلادها ومسابقة الكأس حتى لو أقيم منه جولة أو جولتان أو تبقى منه جولة أو جولتان أو الأدوار النهائية".

وقال فاخوري "الاتحادات المحلية التي تلغي مسابقة الدوري والكأس ليس لها حق الترشيح لممثليها في نسخة 2021 في حال كان أحد الأربعة دون رخصة آسيوية، القرار بيد الاتحاد الآسيوي، المادة المقتبسة من تعليمات الاتحاد الآسيوي المخصصة لتنظيم المواسم تشير إلى أنه في حال عدم إقامة بطولة دوري أو بطولة كأس في الموسم الذي يسبق إقامة المسابقة الآسيوية، فإن الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي هي صاحبة القرار في تحديد أي المواسم الرياضية ستطبق عليها المعايير الرياضية لاختيار ممثل بلد ما، وقد لا يتم اللجوء إلى هذا الخيار أصلا، ويكون للاتحاد الآسيوي معايير أخرى".

وأوضح "في حالة السعودية، باعتقادي أنه سيتم اعتماد ترتيب الأندية الأربعة الأوائل عند إلغاء الموسم لاختيار من يشارك في موسم 2021، لكن هذا ليس بشرط أساسي".

وأضاف "إذا فاز فريق سعودي بدوري أبطال آسيا في موسم 2020 وعند إلغاء الدوري وكان ترتيبه السادس هنا يكون للاتحاد الآسيوي الحق باختيار هذا الفريق ليكون ضمن الفرق المشاركة في موسم 2021".

وحول فتح باب التسجيل للمحترفين الجدد للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي في حال تقرر عدم استئناف مسابقاتها المحلية واستمرار تعليق الأنشطة الرياضية، قال فاخوري، "هذه تحتاج إلى توصية من لجنة المسابقات ثم موافقة المكتب التنفيذي".

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