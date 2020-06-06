الاتحاد العراقي يتجه للتجديد مع المدرب السلوفيني كاتانيتش

المصدر: محمد فاضل - دبي

ذكر موقع "العراق سبورت" أن الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي التي يترأسها اللاعب الدولي السابق اياد بنيان تتجه لتجديد عقد المدرب السلوفيني سيرجيو كاتانيتش مدربا للمنتخب الوطني لـ"اسود الرافدين" وذلك بعد النتائج الايجابية التي حققها كاتانتش مع المنتخب العراقي في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال إن المدرب كاتانيتش، ينتظر عودة الرحلات مع أجل العودة إلى بغداد والجلوس مع الهيئة التطبيعية لمناقشة برنامج إعداد المنتخب، وذلك تزامنا مع اعلان الاتحاد الاسيوي لمواعيد المباريات المتبقية في التصفيات، إذ تنتظر المنتخب العراقي مواجهة مهمة أمام هونغ كونغ.

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