ريجيكامب مرشح لتدريب نادٍ تمتلكه زوجته

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

كشفت وسائل إعلام رومانية عن أن سيدة الأعمال أنا ماريا برودان، زوجة المدرب لورينت ريجيكامب، أكملت عملية شراء نادي هيرمانشتات الروماني، بعدما كان يعاني من الإفلاس والديون في الفترة الماضية، لافتة إلى أن مدرب الوصل بات مرشحاً لتولي تدريب الفريق في المستقبل.

وذكرت صحيفة "جي إس بي" أن ديون نادي هيرمانشتات البالغة 700 ألف يورو سيتم تسويتها عقب انتقال ملكية النادي إلى أنا ماريا. وأشارت إلى أن ريجيكامب بات مرشحاً لتدريب هيرمانشتات في المستقبل، مؤكدة أن المدرب الروماني حالياً مرتبط بعقد مع نادي الوصل، بينما يرغب في خوض تجربة تدريب منتخب رومانيا عقب انتهاء عقد المدرب الحالي ميريل رادوي.

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