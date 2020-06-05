"حلاّق" يتسبب بتغريم لاعبَين في ألمانيا انتهكا النظافة العامة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تسبب حلاّق ألماني في وقوع غرامة مالية على لاعبي بروسيا دورتموند جادون سانشو ومانويل أكانجي من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد أن نشر صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يظهر فيها كلا اللاعبين بدون كمامة أثناء تصفيف الشعر.

وقال الاتحاد الألماني في بيان: "إن لاعبا بوروسيا دورتموند انتهكا معايير النظافة العامة والحماية من فيروس كورونا خلال عملية الحلاقة وسيتم تغريمهما مالياً"، مضيفاً: "ليس هناك شك في أحقية اللاعبين بقص شعرهم، لكن مع الالتزام بالبروتوكول الطبي المتبع".

وكان عدد من اللاعبين في دورتموند قد استعانوا بمصفف الشعر إلى جانب سانشو وأكتنجي، وهم: أكسيل فيتسل، وثورجان هازارد ودان أكسيل زاجادو، رافائيل جوريرو، ولكن لم تكن هناك صوراً تدينهم بالظهور من غير ارتداء الكمامات.

ويستعد بروسيا دورتموند لخوض مباراة صعبة أمام ضيفه هيرتا برلين، غداً السبت في الدوري الألماني.

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