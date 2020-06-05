رونالدو أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

المصدر: أحمد طارق-دبي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم ينضم لقائمة المليار دولار، بعدما حصل على أموال طائلة على مدار 17 عاما، منذ بداية مسيرته الاحترافية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي عام 2002.

وذكرت مجلس فوربس أن لاعب يوفنتوس الإيطالي حصل على 650 مليون دولار من الرواتب التي تقاضاها من الأندية التي لعب لها، ومن المتوقع وصوله إلى 765 مليون دولار في نهاية عقده مع "السيدة العجوز" في يونيو 2022.

وحصد اللاعب البرتغالي أموالا أكثر من غريمه ميسي، الذي تقاضى 605 مليون دولار كراتب من برشلونة، منذ عام 2005.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news