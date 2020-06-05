مصري وجزائري ضمن قائمة أفضل 3 مهاجمين واعدين في أفريقيا

المصدر: جوني جبور-دبي

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المصري مصطفى محمد، والجزائري كريم العريبي، ضمن قائمة أفضل ثلاثة مهاجمين صاعدين في أفريقيا، وذلك نظراً لتألقهم على نطاق واسع.

وضمت قائمة "فرانس فوتبول"، بجانب نجمي الكرة العربيين، مصطفى محمد، وكريم العريبي، الكونغولي جاكسون موليكا، واعتبرت المجلة الفرنسية، إن هؤلاء الثلاثة بمثابة نجوم واعدة في كرة القدم، إذ يبلغ عمر لاعب الزمالك المصري مصطفى محمد (22 عاماً)، وهو هداف كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً الأخيرة، التي أقيمت في مصر العام الماضي، ووصفته الصحيفة بأنه يسير على خطى ميدو، وعمر زكي، اللذين يعدان من أساطير الهجوم المصرية، خاصةً أن مصطفى يتسم بالقوة البدنية ودقة التصويب من بعيد، بالإضافة إلى ميزته الرئيسة في الكرات الرأسية التي يتقنها وبحسب الصحيفة بشكل كبير.

كما سلطت "فرانس فوتبول" الضوء على المغربي كريم العريبي لاعب النجم الساحلي، والبالغ من العمر 25 عاماً، لما يتمتع به العريبي من قوة بدنية عالية ومهارة وسرعة في المناورة، والتي قادته مؤخراً إلى دخول العديد من الأندية المصرية على خط المفاوضات مع اللاعب بهدف ضمه في سوق الانتقالات الصيفية، ومن أبرزها ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين.

وعلى الطرف الأخر، برز اسم جاكسون موليكا (20 عاماً) الذي يلعب في صفوف فريق مازيمبي الكونغولي، والذي وصفته المجلة، بالمهاجم الواعد والأهم في الكرة الأفريقية ضمن جيله، لما يتسم به من سرعة ومهارة وقدرات تهديفية، وضربات رأسية مميزة، وارتبط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى الأهلي المصري، لكنه لا يزال ضمن صفوف العملاق الكونغولي مازيمبي.

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