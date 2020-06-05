بوروسيا دورتموند يريد عودة الجماهير رغم «كورونا»

المصدر: برلين -د.ب.أ

يعمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على خطة يعيد بها الجماهير لملعبه، بينما تستكمل منافسات الدوري (بوندسليغا) من دون جمهور بسبب وباء فيروس «كورونا».

وقال المدير الرياضي في النادي، مايكل زورك، لصحيفة «تسايتونغ»، أمس: «ينبغي في البداية أن نكون سعداء أن بإمكاننا اللعب، لكن بالطبع نحن ننظر في كل الاحتمالات»، وأضاف: «سنتجاوز كل شيء ثم سنتحدث مع السياسيين».

ولم يتم التأكد من عدد المشجعين الذين يمكنهم الحضور في ملعب دورتموند الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، ويجب الأخذ في الاعتبار التباعد في المدرجات، والدخول للملعب، والمراحيض، وتقديم الطعام. وقال مدير بايرن ميونيخ، أوليفر كان، إنه يمكن السماح بدخول من 10 آلاف إلى 11 ألف مشجع في «أليانز أرينا».

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