خيمنازيا يجدد عقد مارادونا حتى 2021

المصدر: بوينس آيرس - أ.ف.ب

أعلن نادي خيمنازيا دي لا بلاتا الأرجنتيني أنه جدد عقد مدربه، دييغو مارادونا، لعام واحد حتى 2021.

وقال النادي في بيان له على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بعبارة «جيمنازيا 2021 مارادونا»: «لقد عُرفت باسم بيلوزا، باريليتي، كوزميكو، ديوس، دييغو، كابيتان.. لكن بالنسبة الينا، فأنت تريبيرو (لقب أنصار النادي) آخر، وقلبك أكثر زرقة وبياضاً من قلبنا».

ورد مارادونا الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ60 في أكتوبر المقبل: «تهانينا إلى خيمنازيا (الذي احتفل في الثالث من يونيو بذكرى تأسيسه). قلبي أزرق وأبيض. لقد بدأنا صفحة جديدة».

واستلم مارادونا منصبه في سبتمبر عام 2019، وخاض الفريق تحت إشرافه 20 مباراة، حقق خلالها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني هزائم.

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