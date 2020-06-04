نجم جزائري مرشح لمزاملة محرز في مانشستر سيتي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا اتصل بنجم ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر لإقناعه بمشروع النادي الإنجليزي، حتى إذا تم استبعاد السماوي من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن مانشستر سيتي مصمم بشكل كبير على حسم صفقة بن ناصر في أسرع وقت، مشيرة إلى وجود شرط جزائي في عقد بن ناصر يبلغ 50 مليون يورو، مؤكدة أن ميلان لن يسمح برحيله بأقل من هذا الرقم. وقالت الإذاعة إن إسماعيل بن ناصر ليس غريبًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له أن قضى فترة بقميص أرسنال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news