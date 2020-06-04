ضوء أخضر من الحكومة الأردنية لاستئناف النشاط الرياضي

المصدر: وكالات

أعطت الحكومة الأردنية اليوم الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي اعتبارا من السادس من يونيو بعد توقف لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا. وجاء إعلان الحكومة الأردنية على لسان وزير الاعلام الناطق الرسمي باسمها أمجد العضايلة خلال المؤتمر الصحافي، الذي تم خلاله الإعلان عن خطة تخفيف القيود على العديد من القطاعات، ومن ضمنها القطاع الرياضي وعبر 5 مستويات صحية.

ويشمل القرار استئناف تدريبات الأندية والمراكز الرياضية وعودة المباريات ولكن بدون جمهور. وتأمل أوساط الرياضة والكرة الأردنية أن يمهد القرار الجديد الطريق نحو استئناف المسابقات المحلية، وفي مقدمتها دوري كرة القدم الذي توقف بعد جولة واحدة من أصل 22 مقررة.

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