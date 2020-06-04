النجم التاريخي لريال مدريد مطلوب لتدريب فريق ألماني

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أمس عن أن النجم والهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، الإسباني راؤول غونزاليز مرشح بقوة لتدريب فريق شالكه 04 الألماني في الموسم المقبل، في ظل اهتمام كبير بخدمات اللاعب، الذي يدرب الموسم الجاري فريق ريال مدريد الرديف.

وقالت "أس" إن شالكه يعاني حاليا بسبب تواضع نتائج، وتعرضه لأربع هزائم متتالية في المباريات الماضية منذ استئناف الدوري الألماني. ويقدم راؤول موسما مميزا مع رديف الريال، وقالت وسائل إعلام ألمانية إن النادي وضعه على رأس قائمة المدربين المرشحين لديه.

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