غياب ميسي عن تدريبات برشلونة.. "كورونا" أم إصابة عضلية

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

أثار غياب نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس عن تدريبات فريقه الشكوك حول مدى جاهزية اللاعب أو احتمال تعرضه لإصابة خلال التدريبات بعد العودة من التوقف الطويل أو ربما أصيب بفيروس كورونا.

وما زاد من الشكوك، أن الغياب جاء بعد إعلان النادي إصابة 5 أفراد بفيروس كورونا في فترة سابقة، قبل أن تلقي صحف عالمية قريبة من النادي الكتالوني الضوء على اللاعب وتكشف عن سبب غيابه. واستمر الجدل حول أسباب غيابه رغم نفي صحف مقربة من برشلونة إصابته سواء خلال التدريبات، أو نتيجة الفيروس التاجي.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعطت الضوء الأخضر لعودة الدوري الإسباني، الذي يتصدره برشلونة حامل اللقب بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد. ونفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة تعرض ميسي لأي إصابة، وأكدت أنه تدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب البدنية، وطمأنت الجماهير بأنه على استعداد لاستكمال الموسم دون مشاكل.

أما صحيفة "آس"، فذكرت أن هناك سبب أخر لغياب ميسي حيث قام بعمل فردي من أجل تقوية عضلات الساق اليمنى، مشيرة إلى انه ابتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر مطلع الموسم الحالي لإصابته في نفس المكان. وأكد مصدر داخل النادي أن ميسي لا يشكو من أي إصابة، مؤكدا جاهزيته لأول مباراة بعد عودة الموسم.

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