الأهلي السعودي يغري عسيري بالحد المالي الأعلى للبقاء

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن إدارة النادي الأهلي السعودي قدمت العرض المالي الأعلى بلائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتجديد عقد لاعب خط الوسط الدولي المحترف في صفوف الفريق الأول بالنادي، عبدالفتاح عسيري.

ويرغب الأهلي في المحافظة على عسيري لسنوات، بعد أن أوشك اللاعب على دخول الفترة الحرة، التي يمكنه فيها الانتقال إلى أي نادٍ من دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، محمد الحارثي، يتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر أن عرض الأهلي المقدم لتجديد عقد اللاعب يصل إلى أربعة ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد، مع المميزات الأخرى المقدمة من قبل المشرف العام على كرة القدم، بإجمالي يصل إلى 12 مليون ريال في ثلاث سنوات، وأن اللاعب لم يرد حتى الآن على العرض المقدم له سواء بالموافقة أو الرفض، وأن هذا الموقف أثار تعجب أصحاب القرار في النادي، لتميز العرض المالي المقدم في ظل الظروف الحالية، التي ألقت بظلالها على جميع الأندية وعائداتها المالية.

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