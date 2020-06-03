حدث نادر.. ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو "يتحدان"

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اتحاد كل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، في حدث نادر الحدوث وذلك حملة تضامنية لمكافحة فيروس كورونا.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو إعلاني لحملة التضامن، ظهر خلاله لاعبي "الملكي"، الإسبانيين سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، ونظرائهما في "الروخيبلانكوس"، خورخي كوكي، وساؤول نيغيز.

وتهدف الحملة إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا، ودعوة السكان في مدريد لتقديم يد العون للأشخاص المحتاجين والأكثر ضعفاً.

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