ميدو يصدم الأهلاوية بتغريدات مثيرة.. و"ينصف تركي آل الشيخ"

المصدر: أحمد طارق-دبي

نشر لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو مجموعة من التغريدات على حسابه الشخصي في "تويتر"، مبدياً رأيه في أزمة الأهلي مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ والتي أنصفت الأخير.

وقال ميدو عبر "تويتر: "مع توقف كرة القدم في العالم كله توقفت المشاكل إلا لدينا الدنيا (مولعة على طول)!! وكله ضرب".

وأضاف ميدو "المشاكل التي حدثت بديهية لأن الأهلي متعود على أن من يصرف لا يتحدث وهذا عكس طبيعة تركي آل الشيخ".

وتابع "آل الشيخ شخصية قيادية ويريد أن يبرز الأهلي دوره في أي شيء يفعله للنادي وهذا حقه".

وكشف ميدو "أي شيء عائم وغير مبني على الاتفاق من البداية، في النهاية سيفسد ويكون الشكل سيء ويحدث مشاكل".

وشدد "هذا أساس المشكلة، الأهلي عمل بمبدأ اصرف وسنفعل لك ما تريده، فالأهلي بيتك وبعد ذلك، يجب ألا تتكلم فنحن في الأهلي لا يحدث ذلك عندنا".

وواصل "الأهلاوية المعتدلون يعلمون أن ما أقوله صحيح وأقسم أن لو نفس الشيء في الزمالك كنت سأقوله".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد إذا كان محمود طاهر رئيس الأهلي ما كان ليحدث ذلك وهذا لا يقلل من حبي لمحمود الخطيب واعتزازي الكبير به كلاعب وشخصية محترمة جدا".

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