الترجي يكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن أزمة أبطال إفريقيا مع الوداد

المصدر:
  • أحمد طارق-دبي
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كشف رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي التونسي رياض التويتي عن مفاجأة غير متوقعة، بعدما أقر بإمكانية إقرار محكمة التحكيم الرياضية لإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع بين فريقه، والوداد المغربي. وقال التويتي للقناة التاسعة التونسية: "من بين القرارات التي قد تحكم بها المحكمة، هو إعادة المباراة".

وأضاف التويتي:"بإمكان المحكمة إلغاء العقوبة الموقعة على نادي الوداد، والإقرار بعدم انسحابه، ما سيحول مجرى القضية".

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