ريال مدريد يعوض جمهوره عن عدم حضور مباريات الدوري

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة "ماركا"، عن الخيارات التي طرحها نادي ريال مدريد، لتعويض الأعضاء المشتركين عن عدم حضور المباريات الست المتبقية للفريق في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: اقترح النادي الملكي ثلاثة خيارات على الأعضاء المشتركين، أولها استرداد 25% من رسوم تذاكر هذه المباريات، والثاني خصم 25% من قيمة الاشتراك في موسم 2020-2021، وثالث بديل إذا أراد العضو المشترك التخلي عن عودته.

وأضافت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد أبلغ الأعضاء أن دفع الاشتراك الموسم المقبل لن يكون في 30 يونيو، كما هو معتاد، وسيقتصر الأمر على دفع رسوم العضوية فقط.

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