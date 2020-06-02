بالصور.. نجم سلة أميركي يعتدي بالضرب على رجل قام بتخريب سيارته

المصدر: حميد نعمان - دبي

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأيام الماضية قيام النجم السابق لفريق كليفلاند كافالييرز الأميركي لكرة السلة، جونيور سميث بالاعتداء بالضرب بشدة على رجل تسبب في تخريب سيارته المتوقفة بأحد المناطق السكنية في مدينة لوس أنجلوس.

وجاءت الحادثة بسبب أعمال الشغب التي رافقت واقعة وفاة الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة البيض، لتندلع أعمال عنف وتخريب للممتلكات شملت العديد من المدن الأميركية شرقا وغربا.

وقام المخرب بتكسير زجاج سيارة جونيور سميث، فسارع الأخير لطرحه أرضه والقيام بركله وضربه، ثم تدخل بعض أصدقاء سميث إلى جانبه. لكن المعتدي سارع بالقيام والهروب بعد ذلك. وقال سميث في تعليق على الواقعة: لقد اعتدى على سيارتي شاب أبيض، ولم أستطع الاحتمال فلحقت به وضربته". وأضاف: ما حدث ليس واقعة عنصرية أو كراهية من جانبي".

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