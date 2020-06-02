رسمياً "فورمولا 1" تحدد موعد الانطلاق.. وتكشف عن برنامج السباقات الأوروبية

المصدر: وكالات

أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا 1 رسميا أن انطلاقها الذي تأخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، سيكون في الخامس من يوليو في النمسا، على أن تقام السباقات الثمانية الأولى في أوروبا.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون اليوم، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من سبتمبر. وستكون هذه السباقات من دون جمهور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري في تصريح صحافي:"بينما نتوقع أن ينطلق الموسم من دون مشجعين في سباقاتنا، نأمل أن يتيح لنا الوضع خلال الأشهر المقبلة بالترحيب بهم مجددا عندما يصبح القيام بذلك آمنا".

وأضاف "لكننا نعلم ان عودة الفورمولا واحد ستشكل دفعا لمشجعي الرياضة حول العالم". وكان من المقرر ان تنطلق بطولة 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، قبل ان يتم إلغاء السباق بسبب "كوفيد-19". ولاقت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة في جدول البطولة، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد غير محدد.

وستكون عودة بطولة العالم بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، والتي اضطر بعضها مؤخرا لاتخاذ إجراءات تقشف مالي في ظل توقف الإيرادات. كما دفعت آثار "كوفيد-19" إلى اتخاذ الفرق قرار خفض سقف موازناتها للأعوام المقبلة، وتأجيل اعتماد تعديلات واسعة على السيارات والمحركات.

ويأمل منظمو البطولة ومجموعة "ليبرتي ميديا" المالكة لحقوقها، في إنقاذ ما تيسّر من الموسم. وبعدما كان مقررا ان تكون بطولة 2020 الأطول مع 22 جائزة كبرى، أقر المنظمون بأن المقاربة الواقعية تفترض التخطيط لإقامة ما بين 15 و18 سباقا فقط.

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